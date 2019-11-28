الجيش الليبي يعلن مقتل قائد الهجوم على حقل الفيل النفطي

أعلن الجيش الليبي، اليوم الخميس، عن مقتل قائد الهجوم على حقل الفيل، جنوب غربي البلاد، وذلك في غارة جوية استهدفت المجموعة المسلحة أثناء هروبها.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، إن سلاح الجو قتل ”المدعو حسن موسى التباوي المعروف (بالتنَّي)“، من خلال استهداف سيارته أثناء محاولته الهروب من حقل الفيل بعد توجيه ضربات جوية لتجمعات المهاجمين.

انباء من مصادرنامقتل الميليشياوي المدعو حسن موسى في إستهداف سيارته المسلحة أثناء محاولة هروبه من حقل الفيل بضربة جوية… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‏ في الخميس، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩

وأشار المركز الاعلامي إلى أن ”التباوي“، الذي يعتبر الذراع اليمنى لقائد قوات الوفاق في الجنوب علي كنه، هو المسؤول عن تجنيد المرتزقة الأجانب بالتعاون مع جهات مسؤولة بحكومة الوفاق بطرابلس.

يذكر أن حسن موسى كان أحد أكبر المهربين في منطقة الكفرة قبل أن يهرب بعد دخول قوات الجيش للمدينة في العام 2014، وتحالف بعد ذلك مع مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية، ونفذ هجمات على مواقع عسكرية ومنشآت نفطية.

وبعد ساعات من الهجوم، أعلن أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن القوات طردت المجموعة المسلحة التي دخلت حقل الفيل النفطي، ودمرت 5 آليات مسلحة وسيارة نقل ذخائر، عبر قصف جوي استهدف المجموعة المكونة من 27 آلية والتي تسللت إلى الحقل عبر دروب صحراوية.