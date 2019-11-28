بومبيو يزور المغرب الأسبوع المقبل

قال مسؤولون الأربعاء إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى المغرب في زيارة رسمية.

وسيصل بومبيو، أعلى مسؤول أمريكي يزور المغرب منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسًا، إلى الرباط في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر إذ سيلتقي الملك محمد السادس، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال مسؤول في الوزارة، إن المغرب ”شريك مهم لنا في مجموعة من القضايا“.

وأضاف أن المغرب ”يلعب دورًا كبيرًا في المنطقة كشريك مهم في نشر التسامح“.

وترأس بومبيو الشهر الماضي بواشنطن إلى جانب نظيره المغربي ناصر بوريطة، الدورة الرابعة للحوار الإستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، وأعربت الأخيرة في البيان المشترك لأشغال الدورة عن ”تقديرها للدعم القيّم والموصول الذي يقدمه الملك محمد السادس في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل: السلام في الشرق الأوسط، والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وكذلك الأمن الإقليمي“.