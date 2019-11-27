العثور على جثة موظف في الرئاسة التونسية غريقًا

أعلن في تونس، مساء اليوم الأربعاء، عن العثور على جثة موظف في الرئاسة بشاطئ سيدي أبي سعيد قرب العاصمة، بعد أيام قليلة من اختفائه في ظروف غامضة.

وأفادت بلدية المرسى ( سلطة محلية بالمنطقة) بأن فرقًا تواصل البحث عن الموظف زين العابدي الجبالي، الذي اختفى يوم الأحد الماضي، عندما كان في رحلة صيد في أحد الشواطئ بالقرب من العاصمة.

وأوضحت زوجة الموظف الرئاسي المفقود، أمس الثلاثاء، في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم“ المحلية، أنها قامت بإيصاله إلى الشاطئ صباح الأحد، وعادت إلى المنزل، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره وبقي مصيره مجهولًا.

وأضافت أن الزورق الهوائي الذي كان زوجها على متنه انقلب واستعاد السيطرة عليه، لكن الزورق انقلب مرة ثانية فحاول إخراجه لكنه اختفى، حسب ما نقلته عن شهود عيان.

وأشارت إلى أن وحدة الحماية المدنية حضرت إلى المكان في وقت متأخر ولم تواصل البحث ليلًا، مشيرة إلى أن الزورق قد يكون وصل إلى شاطئ الهوارية بمحافظة نابل شمال البلاد.