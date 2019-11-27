الجيش الليبي يشن غارات بمحيط ”حقل الفيل“ النفطي

شنّت مقاتلات تابعة للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، غارات عدة قرب ”حقل الفيل“ جنوب غربي البلاد، بعد ساعات من دخول قوات تابعة لحكومة الوفاق مدعومة بمقاتلين أجانب يقودهم اللواء، علي كنة، إلى الحقل.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش الليبي، في بيان عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إنّ ”الغارات استهدفت تمركزات المسلحين حول الحقل“، مضيفة أنّها ”لم تصب أيّ مكان حيوي داخله“.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، إنّ“العمليات المسلحة التي قام بها مسلحو الوفاق بحقل الفيل جاءت بتنسيق إيطالي عبر شركة إيني“.

وأضاف العريبي، خلال تصريحات نقلتها قناة ”الفضائية الليبية“ التابعة للحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، أنّ الهجوم على حقل الفيل“جاء للضغط على الحكومة الإيطالية من خلال شركة إيني لمساندة حكومة الوفاق وميليشياتها المنهارة بطرابلس في حربهم ضد القوات المسلحة العربية الليبية“.

ووصف العريبي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، عادل صنع الله، بأنه عبارة عن ”قرصان للنفط“ وليست له أي صفة قانونية، محذرًا الأطراف الدولية من التعامل معه.