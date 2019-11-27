قائد الجيش الجزائري: نرفض التدخل الخارجي في الأزمة السياسية

هاجم قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، أطرافًا خارجية دخلت على خط الأزمة السياسية في بلاده، في اتهامات ضمنية إلى باريس.

وقال عضو الحكومة الجزائرية المكلف بشؤون الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب إن ”الشعب الجزائري سيفشل محاولات الشرذمة من العصابة التي بعد فشل جميع خططها؛ تلجأ إلى الاستنجاد بأطراف خارجية لا سيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين”.

وأكد صالح على ما قاله وزراء آخرون في ردهم على تحركات نواب بالبرلمان الأوروبي لتدارس أزمة الجزائر، وخلص إلى أن ”بلاده حرة مستقلة سيدة في قرارها، لا تقبل أبدًا أي تدخل وأي إملاءات ولا تخضع لمساومات من أي طرف مهما كان“.

يأتي ذلك، مع استمرار الجدل حول مساع فرنسية لتحريك البرلمان الأوروبي، صوب أزمة الجزائر التي تشهد احتجاجات شعبية منذ 22 فبراير الماضي، وسط اتهامات فعاليات جزائرية لفرنسا بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد اعتبر أن حلحلة الأزمة الجزائرية، تكمن في ”حوار ديمقوراطي واحترام الحريات“.

ونقلت صحيفة ”بروفانس“ الفرنسية عن لودريان، قوله إن ”الحل يكمن في حوار ديموقراطي يتيح للجميع التعبير عن آرائهم بلا خوف، وأن تحترم حريات التعبير والديانة والصحافة والتظاهر بشكل تام“.

ويبدي الأوروبيون عامةً اهتمامًا خاصًا بالوضع في الجزائر، التي تشهد بعد نحو ثلاثة أسابيع إجراء انتخابات الرئاسة المقرّرة عمليًا في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وسط موجة رفض ومظاهرات شعبية تطالب بتأجيل الموعد المصيري إلى العام المقبل.