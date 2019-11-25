رئيس الوزراء الإيطالي: هناك صعوبات تهدّد فرص نجاح مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

شكّك رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء الإثنين، في نجاح مؤتمر برلين المرتقب حول الأزمة الليبية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، معتبرًا أن ”ألمانيا تواجه صعوبات في جمع كل القوى الفاعلة خلال الاجتماع المنتظر“.

وقال جوزيبي كونتي في لقاء تلفزيوني بمقر مجموعة ”آدنكرونوس“ الإعلامية في روما، ”إنهم يعملون بجد في ألمانيا من أجل إنجاح مؤتمر برلين“، الذي لم يحدد له موعدًا بعد“، وفق ما نقلت عنه وكالة ”آكي“ الإيطالية للأنباء.

وأشار كونتي، إلى أن المؤتمر الذي نظمته حكومته الأولى بعاصمة إقليم صقلية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، كان ”ناجحًا“، قائلًا: ”عندما نظمنا مؤتمر باليرمو نجحنا في استقطاب الجميع، لقد تم الاعتراف بالدور الموثوق لإيطاليا“، حسب تعبيره.

وكانت عاصمة إقليم صقلية مدينة باليرمو الإيطالية؛ قد احتضنت خلال يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، المؤتمر الدولي من أجل ليبيا، الذي شهد مشاركة واسعة من الأطراف المحلية والدولية الفعالة، وبحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وشارك من الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر.

وتسعى برلين إلى احتضان مؤتمر دولي، الشهر المقبل، حول ليبيا، بمشاركة معظم الأطراف الدولية، وذلك لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

ويواجه المؤتمر الذي تستعدّ ألمانيا لتنظيمه في برلين، لبحث الأزمة الليبية وإيجاد تسوية سياسية بين الفرقاء الليبيين، صعوبات تهدّد بتأجيله إلى العام المقبل، وفق مراقبين.

وتعبّر هذه الصعوبات عن فشل المشاورات الأولية في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين التي تصطدم بتصاعد المعارك الميدانية بين قوات الجيش الوطني الليبي والمليشيات التابعة لحكومة السرّاج، فضلًا عن غياب موقف أمريكي واضح وحاسم يدفع باتجاه عقد هذا المؤتمر، بحسب مراقبين.