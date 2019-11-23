القروي يرد على الغنوشي بعد رفضه مشاركة ”قلب تونس“ في حكومة الجملي

انتقد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، مساء السبت، تصريحات رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، الذي رفض فيها مشاركة ”حزب القروي“ في حكومة الحبيب الجملي.

وردًا على سؤال بشأن تصريحات الغنوشي، أجاب القروي:“كنت أنتظر منه (الغنوشي) أن يكون رئيس كل التونسيين باعتباره رئيس مجلس النواب، وأن يُكلّف من يمثّل (النهضة) في مشاورات تشكيل الحكومة بدلًا عنه“.

وجاءت تصريحات رئيس حزب قلب تونس عقب ثاني لقاء تشاوري يجمعه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، حيث أكد ضرورة حياد الوزارات السيادية؛ لتجنب تكرار ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي رده على سؤال بشأن موقف ”قلب تونس“ من المشاركة في الحكومة، اعتبر نبيل القروي أن الأمر ”سابق لأوانه“، وأن الأمر ”سيحسم بعد دراسة برنامج عمل الحكومة والمشاركين فيها“.

وشدّد على ضرورة ضمان حرية التعبير وتقليص الضغط على وسائل الإعلام ومقاومة الفقر، خاصة بالنظر الى الظروف المناخية الحالية.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس البرلمان، قال إن حركته سترفع ”الفيتو“ عن مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة الجديدة ومنها ”حزب قلب تونس“.

وأكد الغنوشي خلال تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء الماضي، عقب لقاء تشاوري جمعه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أن حركة النهضة لن تشارك في أي حكومة يشارك فيها حزب ”قلب تونس“، موضحًا أنه لمس لدى رئيس الوزراء المكلف رغبة بتكوين حكومته بأسرع وقت ممكن.