الغنوشي: ”النهضة“ لن تشارك في حكومة يدخلها حزب ”قلب تونس“

قال رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس البرلمان، إن حركته سترفع ”الفيتو“ على مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة الجديدة ومنها ”حزب قلب تونس“.

وأكد الغنوشي في تصريح لوكالة ”تونس أفريقيا“ للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عقب لقاء تشاوري جمعه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أن حركة النهضة لن تشارك في أي حكومة يشارك فيها حزب قلب تونس، موضحًا أنه لمس لدى رئيس الوزراء المكلف رغبة في تكوين حكومته بأسرع وقت ممكن.

ووصف الغنوشي لقاءه الأول مع الحبيب الجملي بـ“الإيجابي“، مشيرًا إلى أنه لم يتم خلاله التطرق إلى التفاصيل بشأن الحقائب والمواقع، بحسب ما ذكر موقع وكالة ”تونس أفريقيا“ للأنباء.

وقال إن رئيس الحكومة المكلف قدم لوفد حركة النهضة صورة عامة عن اتصالاته بالأحزاب المعنية وبالمنظمات الوطنية، وعبر عن تفاؤله بردود أفعال الأحزاب التي تشاور معها، والتي قال إنها ”أبدت الاستعداد للمشاركة في الحكومة لكن على أساس برنامج“.

وكانت حركة النهضة، الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان التونسي الجديد (52 مقعدًا من جملة 217)، اختارت الحبيب الجملي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.