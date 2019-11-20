إيطاليا تعترف بتحطم طائرة مسيّرة تابعة لسلاحها الجوي في ليبيا

أعلنت إيطاليا عن تحطم طائرة مسيَّرة تابعة لسلاحها الجوي على الأراضي الليبية، بعد ساعات من قول مصدر عسكري في الجيش الليبي إن دفاعات الأخير الجوية أسقطت طائرة مسيَّرة شمال مدينة ترهونة قرب العاصمة طرابلس، تبين من حطامها أنها إيطالية.

وذكرت السفارة الإيطالية لدى طرابلس أن الطائرة كانت تقوم بمهمة لدعم عملية ”البحر الآمن“، وأن التحقيقات جارية للتأكد من أسباب الحادث، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت صحيفة ”كوريري دي لا سيرا“ أن رئاسة الأركان الإيطالية أصدرت بياناً مقتضباً بعد ساعات من الكشف عن تحطم الطائرة الايطالية، أكدت فيه أن ”طائرة موجهة عن بعد تحطمت“، دون تفاصيل إضافية.

وقال مصدر في رئاسة الأركان للصحيفة: ”لا نعرف بعد ما إذا كان قد تم إسقاطها أو سقطت بسبب عطل فني“.

أما صحيفة ريبوبليكا الايطالية فنقلت عن رئاسة الأركان تأكيدها فقدان الطائرة، وقالت إنه تم ”فقدان الاتصال مع طائرة تجريبية عن بعد تابعة للقوات الجوية، تبين سقوطها في وقت لاحق على الأراضي الليبية“.

وأشارت إلى أن الطائرة كانت تحلق بعلم سلطات طرابلس، ”فقد اتبعت خطة طيران تم إبلاغها مسبقًا إلى السلطات الليبية“.

وبينت أن الطائرات من هذا النوع التي تملكها القوة الجوية الايطالية نفذت 430،495 مهمة في نهاية شهر تشرين اول /أكتوبر، 90% منها كانت في مناطق في أفغانستان والعراق وليبيا والصومال.

بدوره قال المحلل السياسي الايطالي دانييلي رينري، من صحيفة ilfoglio إن من الخطأ الجز بطائرة إيطالية في المبارزة الجوية الجارية في السماء بين طائرات الجيش الليبي وحكومة الوفاق، حتى ولو للقيام بالمراقبة ورحلات غير مسلحة فوق ليبيا لجمع المعلومات.

وأضاف: ”إذا كانت الطائرة تقوم بقصف وقتل متعمد، فسيكون ذلك علامة سيئة على تهديد إيطاليا“.

من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إسقاط طائرة مسيرة ايطالية في سماء ليبيا صباح اليوم.

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي قبل قليل إلى أن ”وحدات الدفاع الجوي تعاملت مع هدف جوي حاول التحليق فوق مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، وأن الجيش الليبي لن يسمح بأن تظهر في أجواء هذه المدينة أي أجسام معادية“.

اوأكد لمسماري أن اسقاط الطائرة الإيطالية تم عن طريق صاروخ ”أرض جو“ تابع لمنظومة الدفاع الجوي الليبي بالمنطقة، مطالبا السلطات الإيطالية بضرورة ايضاح أسباب تحليق هذه الطائرة فوق مسرح عمليات الجيش الليبي.