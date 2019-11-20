عاطلون عن العمل يقتحمون مقر ”العدالة والتنمية“ المغربي

اقتحمت مجموعة من العاطلين عن العمل في المغرب، اليوم الأربعاء، المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، وتدخلت الشرطة لإجبارهم على المغادرة.

ودخل المتعطلون عن العمل للمقر الواقع بالعاصمة الرباط، حاملين لافتات للاحتجاج على حرمانهم من حقهم في العمل، ومرددين شعارات تنتقد عمل الحكومة ورئيسها سعد الدين العثماني، وتوجه لهم عددًا من الاتهامات.

والمحتجون من خريجي برنامج ”25 ألف إطار“، الذي وضعته الحكومة على مدى 3 سنوات؛ بهدف تأهيل حاملي شهادات جامعية باحثين عن عمل، لتزويدهم بكفاءات ذاتية ومهنية إضافية تمكنهم من فرص أكبر للاندماج في سوق العمل.