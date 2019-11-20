الجيش الليبي يُسقط طائرة إيطالية مسيرة في ترهونة قرب طرابلس (صور وفيديو)

أفاد مصدر عسكري في الجيش الليبي بأن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة شمال مدينة ترهونة قرب العاصمة طرابلس، تبين من حطامها أنها إيطالية.
وكان يُعتقد بأن الطائرة المسيرة تركية، لكن مقطع فيديو متداولًا يُظهر أنها تحمل شعار القوات الجوية الإيطالية، إضافة إلى ما توصل إليه الفحص المبدئي لما تبقى من حطام الطائرة التي تبين أنها من طراز ”بريداتور“.
الجيش الليبي يُسقط طائرة إيطالية مسيرة في ترهونة قرب #طرابلسhttps://t.co/sABf1hbjST#إرم_نيوز #ليبيا pic.twitter.com/tteyANSPUy
— إرم نيوز (@EremNews) November 20, 2019
وفيما قالت مصادر خاصة لـ“إرم نيوز“ إن الجيش الليبي سيعلن حقيقة الطائرة في بيان اليوم، أكد موقع إيطالي متخصص في شؤون الدفاع ومتابعة الملاحة الجوية تبعية الطائرة المسيرة المذكورة لسلاح الجو الإيطالي.
وأوضح موقع ”إيتاميل رادار“، أن الصور المنشورة تظهر أجنحة تحمل علامة القوات الجوية الإيطالية، مما يستبعد كون الدرون تركي، ويرجح كونها طائرة إيطالية من طراز ”بريداتور بي MQ-9A“.
كما نقلت بعض وسائل الإعلام الإيطالية أن هذه الطائرة تابعة للفيلق الجوي الإيطالي ”32 ستورمو“، وأضافت أنها أقلعت من قاعدة ”أماندولا“ الجوية جنوب شرق إيطاليا، قبل أن يتم إسقاطها.
وإيطاليا حليف قوي لحكومة الوفاق، حيث تشير تقارير إلى تقديم روما دعمًا عسكريًا للميليشيات التابعة لقوات المجلس الرئاسي، فيما تعدّ مشاركة القوات الجوية الإيطالية في معركة طرابلس تطورًا جديدًا في موقف الدولة الأوروبية من النزاع في ليبيا.