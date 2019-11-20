الجيش الليبي يُسقط طائرة إيطالية مسيرة في ترهونة قرب طرابلس (صور وفيديو)

أفاد مصدر عسكري في الجيش الليبي بأن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة شمال مدينة ترهونة قرب العاصمة طرابلس، تبين من حطامها أنها إيطالية.

وكان يُعتقد بأن الطائرة المسيرة تركية، لكن مقطع فيديو متداولًا يُظهر أنها تحمل شعار القوات الجوية الإيطالية، إضافة إلى ما توصل إليه الفحص المبدئي لما تبقى من حطام الطائرة التي تبين أنها من طراز ”بريداتور“.

وفيما قالت مصادر خاصة لـ“إرم نيوز“ إن الجيش الليبي سيعلن حقيقة الطائرة في بيان اليوم، أكد موقع إيطالي متخصص في شؤون الدفاع ومتابعة الملاحة الجوية تبعية الطائرة المسيرة المذكورة لسلاح الجو الإيطالي.

وأوضح موقع ”إيتاميل رادار“، أن الصور المنشورة تظهر أجنحة تحمل علامة القوات الجوية الإيطالية، مما يستبعد كون الدرون تركي، ويرجح كونها طائرة إيطالية من طراز ”بريداتور بي MQ-9A“.