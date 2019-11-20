القبض على جزائري هدّد رافضي الانتخابات الرئاسية بالسلاح (فيديو)

ألقت قوات الأمن في الجزائر، اليوم الأربعاء، القبض على شخص هدد رافضي الانتخابات الرئاسية بالقتل في محافظة ”غرداية“ جنوبي البلاد.

وجرى اعتقال المتهم ورفيق له بتهمة التهديد بالقتل وحمل سلاح غير مرخص والتحريض، وعُلم أنهما سيحالان إلى القضاء العسكري لمحاكمتهما الأسبوع القادم.

وأثار الفيديو الذي انتشر بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بين الجزائريين، بحيث وصف الأمر بالانزلاق الخطير في ذروة الانقسام بين داعمي انتخابات الرئاسة ورافضيها.

وفي سياق ذي صلة، تستمر التحقيقات الأمنية لتوقيف جزائريين اعتدوا على مواطنة تحمل صورة للمرشح الرئاسي عبدالقادر بن ڨرينة، إذ أظهر فيديو متداول امتعاض رافضين للانتخابات من أنصار المرشحين.

ويخوض السباق الرئاسي 5 مرشحين، يواجهون متاعب جمة في تنشيط مهرجانات الدعاية الانتخابية، وسط استمرار مطالب تأجيل الرئاسيات إلى العام 2020، فيما تتمسك الحكومة بموعد 12 كانون الأول/ديسمبر القادم.