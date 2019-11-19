الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي مساء الثلاثاء، سيطرته الكاملة على مواقع ميليشيات ”الوفاق“ في محاور اليرموك الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، عبر حسابها على موقع التواصل ”فيسبوك“، إلى أن السيطرة على المواقع تمت بعد معارك عنيفة خاضتها الوحدات العسكرية على مدار اليوم.

وبثت شعبة الإعلام الحربي مقطع فيديو يظهر المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة مرورًا بمعسكر اللواء الثاني مشاة، ومعسكر الصواريخ، إلى معسكر اليرموك الإستراتيجي.

عدسة الاعلام الحربي تتجول داخل محاور العاصمة #طرابلس #اليرموك #الخلاطات عدسة الاعلام الحربي تتجول داخل محاور العاصمة #طرابلس وتوضح بسط سيطرة قواتكم المسلحة على عدة مواقع للميليشيات #اليرموك #الخلاطاتحفظ الله قواتنا المسلحة .#شعبة_الاعلام_الحربي تم النشر بواسطة ‏شعبة الاعلام الحربي‏ في الثلاثاء، ١٩ نوفمبر ٢٠١٩

وأشار أحد المعلقين التابعين للجيش خلال الفيديو إلى أن القوات المسلحة تولت تأمين المناطق المسيطر عليها بالكامل.

وأظهر المقطع عددًا من جثث قوات الوفاق ملقاة في معسكر اليرموك تركتها الميليشيات وهربت أثناء المواجهات المسلحة.

وقالت مصادر محلية إن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو في الجيش الليبي، نفذت غارات على موقع تابع لميليشيات ”الوفاق“ في منطقة الرويسات في مدينة مصراتة، لافتًا إلى أنّ القصف استهدف مقرًا رئيسيًا للمدفعية الثقيلة ومخزنًا لميليشيات الوفاق.