موريتانيا.. طرد موظف في شركة طيران بسبب صورة مع الرئيس السابق

أقالت شركة الموريتانية للطيران، التابعة للحكومة اليوم الثلاثاء، أحد موظفيها، على خلفية نشره صورة، عند سلم الطائرة مع الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبدالعزيز.

ووفق ما جاء في رسالة صادرة عن مديرة الموريتانية للطيران، آمال بنت مولود، فإن قرار الإقالة، جاء على خلفية ارتكاب المعني ”خطأ مهنيًا يخالف المواد 107، 108 و110 من قانون 2004-017 المتعلق بقانون الشغل في موريتانيا، كما يخالف الاتفاقية الجماعية العامة للشغل لعام 1974“.

وكان محمد الأمين بوشامه، الموظف في شركة الطيران الحكومية (الموريتانية للطيران)، قد نشر بداية الأسبوع الجاري، صورة مع الرئيس الموريتاني السابق، أثناء عودته للبلاد، بعد أشهر من تسليمه الحكم للرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني.

وتم تداول الصورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا، وفي وسائل الإعلام المحلية، كأول صورة يتم التقاطها لولد عبدالعزيز منذ مغادرته السلطة.