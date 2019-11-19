ليبيا.. مقتل ليبي في قصف ”لميليشيات الوفاق“ على منطقة الهضبة بطرابلس

قتل مواطن ليبي، الثلاثاء؛ جراء قصف من قبل ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق على منطقة في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”منطقة الهضبة، أحد أحياء العاصمة الليبية طرابلس، تعرضت لقصف عشوائي، صباح الثلاثاء؛ ما أحدث خسائر مادية وبشرية“.

وأكد أن ”مصدر القصف هو تمركزات تابعة لميليشيات اغنيوه والزاوية“، مبينًا أن ”القصف العشوائي أصاب عدة منازل في جزء من منطقة الهضبة، تُسمى المشروع، فيما تعرض منزلان لإصابة مباشرة؛ ما أسفر عن وفاة المواطن خالد المشاي“.

وأشار إلى أن ”المجلس البلدي والجهات الأمنية أبلغت الجهات العسكرية والأمنية بحكومة الوفاق بالأمر، وتم التأكيد في البلاغ الرسمي بأن القصف كان مصدره مسلحين تابعين لحكومة الوفاق“.