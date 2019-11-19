شعار ”رابعة“ يثير جدلًا على تلفزيون تونس الرسمي (فيديو)

أثارت محاولة النائب البرلماني التونسي زياد الهاشمي رفع شعار ”رابعة“ أثناء حوار تلفزيوني على القناة الرسمية التونسية جدلًا واسعًا وموجة استنكار لدى الرأي العام.

وثمن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقف الإعلامية إلهام الكتاني، التي منعت النائب من رفع شعار ”رابعة“، وانتقدوا بشدة موقف النائب الذي رفع الشعار في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، الأسبوع الماضي، ثم حاول إعادة الأمر على القناة الرسمية التونسية.

ووجه الناشط السياسي والسفير السابق، سمير عبدالله، تحية خاصة للإعلامية بالتلفزيون التونسي إلهام الكتّاني.

وقال سمير عبدالله، في تدوينة نشرها على صفحته في ”فيسبوك“: ”تحية للإعلامية بالقناة الوطنية التي منعت أحد النوائب من رفع شعار رابعة.. هكذا تكون الوطنية“.

وأضاف سمير عبدالله في تدوينته: ”إن كانت له ذرة من الرجولة فليتخلى عن امتيازاته كنائب وجواز سفره الدبلوماسي، وليهجر هذا الوطن ويذهب حيث الدواعش ليتلذّذ برابعته“.

تحية للاعلامية بالقناة الوطنية التي منعت أحد النوائب من رفع شعار رابعة..هكذا تكون الوطنيةان كانت له ذرة من الرجولة… تم النشر بواسطة ‏‎Samir Abdellah‎‏ في الثلاثاء، ١٩ نوفمبر ٢٠١٩

وتساءلت الناشطة السياسية منية غزلاني عن إمكانية اعتبار ما قام به النائب زياد الهاشمي سلوكًا مرتبطًا بحرية التعبير.

وقالت الغزلاني، في تدوينة نشرتها على صفحتها في ”فيسبوك“: ما دمت تتحدث عن حرية التعبير، هذا يعني أنني أستطيع رفع علم الكيان الصهيوني؟.. ما هذا يا هذا؟“.

مادام يحكي على الحرية.. يعني نجم نرفع علم الكيان الصهيوني.. ماهذا يا هاذا.. رأس البصلة تم النشر بواسطة ‏‎Monia Ghozlani Krief‎‏ في الاثنين، ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

واحتج الناشط السياسي محمد بن عبدالله على محاولة النائب زياد الهاشمي رفع شعار ”رابعة“ في حوار بالتلفزيون الرسمي التونسي.

وقال بن عبدالله، في تدوينة نشرها على صفحته في ”فيسبوك“: ”منشطة القناة الوطنية 1 تمنع نائب ائتلاف أصدقاء الدواعش من رفع شعار رابعة في الأستوديو، كل الدعم والمساندة للإعلامية، علمًا أن هذا الشعار يدخل تحت طائلة قانون مقاومة الإرهاب“.

منشطة القناة الوطنية 1 تمنع الجلف متع ائتلاف أصدقاء الدواعش من رفع شعار رابعة في الاستوديو، كل الدعم و المساندة للإعلامية، علما و ان هذا الشعار هو شعار يدخل تحت طائلة قانون مقاومة الاٍرهاب تم النشر بواسطة ‏‎Mohamed Ben Abdallah‎‏ في الاثنين، ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

أما الناشطة في المجتمع المدني سميرة الدبابي فوجهت تحية للإعلامية التي منعت النائب من رفع شعار ”رابعة“.

وكتبت الدبابي تدوينة على صفحتها في ”فيسبوك“ جاء فيها: ”برافو نساء تونس.. منعت صحفية قناة الوطنيّة الأولى النائب عن اِئتلاف الكرامة زياد الهاشمي من رفع شعار رابعة ببرنامج مع الناس.. على الأقل أنستنا الموقف المخجل لأحد صحفيي هذه القناة الذي تبجّح بالقول إن رفع شعار رابعة في قبة البرلمان يُعتبر حرية تعبير“.