الرئاسي الليبي يبيع احتياطي الذهب لتمويل مليشيات الوفاق

كشف مصدر في المصرف المركزي الليبي فرع البيضاء أن المجلس الرئاسي وإدارة المصرف المركزي في طرابلس اتفقا على البدء في بيع كمية من الذهب، في سرية تامة.

وقال مدير السيولة في المصرف رمزي أغا، إن الطرفين ”اتفقاً على بيع 16 طنًا من الذهب الموجود في خزائن المركزي طرابلس في سرية تامة لرجل أعمال أجنبي .

وأشار في إدراج له على صفحته بموقع فيسبوك مساء الاثنين إلى أن هذا الإجراء تم بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بخصوص التقييم وجرد للاحتياطي من الذهب الموجود بالمصرف منذ أيام سابقة .

ويواجه الرئاسي الليبي مشاكل مالية جراء ميزانية الحرب التي خصصها لشراء الأسلحة والصرف على المليشيات التي تحاول عرقلة تقدم الجيش الوطني الليبي الذي أطلق عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس في الرابع من نيسان/ابريل الماضي، فيما يواجه سكان العاصمة ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة.