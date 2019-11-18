لوّحت بـ“إجراءات تصعيدية“.. الحكومة الليبية المؤقتة تمهل مصراته ساعات لإعادة طائرة محتجزة‎

أمهلت الحكومة الليبية المؤقتة، مساء الإثنين، القائمين على مطار مصراته ساعات فقط؛ لإعادة الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية إلى مطار بنينا في بنغازي.

واحتجزت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الطائرة، أمس الأحد، ورفضت السماح لها بالإقلاع، بعد هبوطها في مطار مصراته لإجراء صيانة تعذر إجراؤها في كل من مطاري تونس وبنينا في بنغازي.

وقال المتحدث باسم الحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرًا لها، حاتم العريبي: إن ”الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب القائمون على مطار مصراته لأمر إرجاع الطائرة التي ذهبت إلى هناك لإجراء صيانة“.

وأشار العريبي إلى أن ”من هذه الإجراءات الحد من حرية مطار مصراته في تنظيم رحلاته المتجهة إلى كل من الإسكندرية وعمان وجدة والخرطوم، قبل هبوطها في مطار بنينا للتفتيش، وفقًا للسياق المتبع والإجراءات المعمول بها“.

ودعا الناطق باسم الحكومة المؤقتة الهيئة العامة للمواصلات والنقل، ومصلحة المطار المدني، إلى الاضطلاع بمهامهما وتحمل مسؤوليتهما تجاه عملية القرصنة التي جرت على الطائرة عبر القائمين على مطار مصراته.

وحمّل العريبي القائمين على مطار مصراته ”المسؤولية الكاملة محليًا ودوليًا تجاه هذا العمل غير القانوني“، مؤكدًا أنه ”في حال عدم رجوع الطائرة لمطار بنينا خلال ساعات، فإنه ستكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى سيُعلن عنها في حينه“.

والطائرة التابعة للخطوط الليبية هي الوحيدة التي تخدم المنطقة الشرقية.