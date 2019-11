صحفي أمريكي يكشف عن ”دور مشبوه“ لسفيرة أوباما في طرابلس الليبية

كشف صحفي أمريكي مختص بالشأن الليبي ، عن دور السفيرة الأمريكية ديبورا جونز في طرابلس في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في دعم المليشيات المسلحة للسيطرة على طرابلس و إقامة حكم يستند إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.

وكشف عن دور السفارة الأمريكية في غض النظر عن توجه المليشيات المتشددة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس في 2014، وطرد البرلمان منها.

وأشار الصحفي جيمس ويلر في سلسلة تغريدات على موقع تويتر :“لا يزال تفكك ليبيا يتكشف ، لكن الأحداث الرئيسية كانت في ظل السفارة الأمريكية التابعة لإدارة أوباما وسفيرته ديبورا جونز ، الذين شجعوا الإسلاميين على الانقلاب على الانتخابات التشريعية بالقوة ، وبعدها سيطر الإسلاميون على طرابلس فيما رحل البرلمان إلى شرق ليبيا“.

Less than a week after the utter destruction of Tripoli International Airport (the single worst damage to civilian infrastructure, anywhere, in the aftermath of the Arab Spring), which the U.S. embassy seemed to condone,

Obama’s ambassador Jones advocated for Sharia law in Libya pic.twitter.com/4wkX8HKtkk

— James Wheeler (@wheelertweets) November 16, 2019