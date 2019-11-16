الجيش الجزائري يدعو لـ“التعبئة الشعبية“ لإنجاح حملة الرئاسيات

طالبت وزارة الدفاع في الجزائر، مساء السبت، المواطنين بالحشد لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الثاني المقبل، واصفًا الاستحقاق بـ“الموعد المصيري“.

وبث التلفزيون الجزائري الرسمي، بيانًا لوزارة الدفاع، تضمن أمر القيادة العسكرية العليا ”لكل القوات الأمنية المعنية بتوفير الشروط الملائمة، لتمكين الشعب من المشاركة في الحملة الانتخابية، للاستحقاق الرئاسي بكل شفافية“.

وتبدأ حملة الانتخابات، الأحد، وسط مخاوف من فشل الدعاية التي يقيمها المرشحون الخمسة، وذلك على خلفية دعوات المقاطعة، رفضًا لرئاسيات بوجوه ”خدمت في نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة“.

وقال التلفزيون الرسمي إن الوزارة تتعهد ”باتخاذ كل الإجراءات الأمنية والترتيبات الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية، وفقًا للشروط القانونية والمعايير المعمول بها لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام“.

وشدد البيان أن قيادة القوات المسلحة ”تدعو كافة المواطنين الغيورين على وطنهم إلى المساهمة إلى جانب قوات الجيش ومختلف المصالح الأمنية، للوقوف صفًا واحدًا لإنجاح هذا الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد ورفع التحدي الذي يعزز مكانة وسمعة الجزائر“.