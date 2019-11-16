الجيش الليبي يعثر على مقبرة جماعية تضم أطفالًا ومرتزقة جنوب طرابلس (فيديو)

أعلن الجيش الليبي العثور على مقبرة جماعية في منطقة العزيزية ”45 كم“ جنوب العاصمة طرابلس، تضم أطفالًا قُصّرًا ومرتزقة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان السبت، إن المقبرة دُفن فيها عدد من الجثث التابعة لقوات الوفاق، من بينهم مرتزقة وليبيون لم تتعدَ أعمارهم الثمانية عشر عامًا، حيث شارك في عملية الانتشال فريق الهلال الأحمر فرع ليبيا.

وأشارت الشعبة إلى أنها ستنشر مشاهد مصورة توضح جثث الأطفال التي عُثر عليها، والتي كانت تقاتل في صفوف قوات الوفاق، وأبلغوا أهاليهم بأنهم وقعوا تحت أسر قوات الجيش الوطني.

#العزيزية_الساعدية …مقبرة جماعية تضم اكثر من 18 الجثة من المرتزقة التشادية التابعة للوفاق عثر عليها الجيش الليبي في الساعدية الشرقية … ومازلنا نعتقد بوجود عدة مقبار مماثلة في المنطقة .. والله المستعان .. تم النشر بواسطة ‏المركز الاعلامي العزيزية-ورشفانة‏ في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠١٩

كما قال المركز الإعلامي ”العزيزية-ورشفانة“، التابع للجيش الليبي: إنّ المقبرة تضم أكثر من 18 جثة من المرتزقة التشادية، عثر عليها الجيش الليبي في الساعدية الشرقية، مضيفًا: ”نعتقد بوجود عدة مقابر مماثلة في المنطقة“.

يشار إلى أن قرية العزيزية كانت تحت سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق وقائد الجبهة الغربية التابعة لها اللواء أسامة الجويلي، الذي يعد أول من استخدم المرتزقة من ذوي البشرة السوداء في صفوف قواته، قبل أن يحررها الجيش الوطني الليبي قبل أسابيع.