قُدّمت هدايا لنواب البرلمان ..حواسيب محمولة تثير جدلًا واسعًا في تونس

أثارت حواسيب محمولة تم تقديمها لنواب البرلمان التونسي ، كهدايا من الأمم المتحدة ،جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي .

ووّجه نائب البرلمان التونسي،ياسين العياري ،رسالة الى وزراء التكنولوجيا والدفاع والداخلية ، طالب خلالها بالتثبّت من التطبيقات التي تضمنتها هذه الحواسيب.

وجاء في رسالة العياري ”تلقيت رفقة زملائي النواب حاسوبا محمولا من نوع HUAWEI MediaPad T3 يتضمن مجموعة من التطبيقات الخاصة بالعمل النيابي ،الرجاء التفضل بتكليف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ، للقيام بفحص شامل ومعمّق لهذه الحواسيب قبل استعمالها ”.

وأضاف العياري في رسالته ”الفحص المعمق يجب أن يكون آليا لكل جهاز يستعمله كل مسؤول في الدولة، وأهمية الفحص تتضاعف حين يكون الجهاز هدية من جهة أجنبية ، ويتضاعف مرّات أكثر حين يكون من نوع HUAWEI التي منعت كثير من الحكومات استخدامها في كل ما هو حكومي، لتورط الشركة في التجسّس وسرقة معطيات شخصية“.

وردّ المُكلّف بالاعلام في البرلمان،حسان الفطحلي، أن هذه الحواسيب تحصّل عليها البرلمان في اطار مشروع ”رقمنة ”،يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للتنمية .

وأضاف الفطحلي في تصريح إعلامي ،أن هذه الحواسيب سيتم استعمالها ،لتسهيل نفاذ النواب الى المعطيات والمعلومات التي تتعلق بمهامم.

وأشار إلى أن استعمال هذه الحواسيب ،سيُمكّن البرلمان من التقليص من استعمال الورق الذي يكلف ميزانية مجلس نواب الشعب، أموالا طائلة .