إطلاق سراح سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي‎‎

أطلقت السلطات القضائية التونسية، مساء يوم الجمعة، سراح الإعلامي وصاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري بعد10 أيام من التوقيف؛ لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته.

وأكد محامي الفهري، عبد العزيز الصيد، إطلاق سراح منوّبه سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة ”كاكتوس برود“ ووكيل شركة ”أيت برود“، ونشر عبد العزيز الصيد تدوينة جاء فيها: ”رسميًا.. قرر السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي إبقاء كل من سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة بحالة سراح“.

وأضاف الصيد أن القرار جاء نظرًا لعدم توافر أدلة الإدانة الكافية ضدهم.

وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية قد قررت يوم 10 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، ”تمديد الاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة ”كاكتوس برود“ ووكيل الشركة، لمدة 5 أيام أخرى، على ذمة الأبحاث“، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب.

وقد تم إيقاف الأشخاص المذكورين من أجل شبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لشركة ”كاكتوس برود“ المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.