ماذا ينتظر التونسيون من رئيس الحكومة الجديد؟ (فيديو إرم)‎

بعد تقديم حركة النهضة التونسية، الحبيب الجملي، كمرشح رسمي لمنصب رئاسة الحكومة وتكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد،عبر جانب كبير من التونسيين عن أملهم بأن يضع رئيس الوزراء المكلف تحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي على سلم أولوياته، لاسيما في وقت يشهد فيه الوضع الاقتصادي الحالي انهيارًا متواصلًا وتراجعًا للقدرة الشرائية للمواطن.

ويرى بعض التونسيين أن الأهمية اليوم تكمن في النهوض بالمستوى المعيشي، والبحث في سبل تنشيط الدورة الاقتصادية، وخلق مستوى الأمان الاجتماعي اللازم لحياة تضمن كرامة المواطن واستقراره.

ويطمح في الآن ذاته آخرون، بأن يكون الحبيب الجملي، رئيس حكومة قويًا وقادرًا على احتواء كافة المشاكل الأخرى التي تواجه مختلف جوانب حياتهم العامة والخاصة.

وينظر البعض الآخر إلى الحاجة إلى تشغيل الشباب ومقاومة الفساد كمهمة رئيسة لخلق واقع تونسي أفضل و لاستثمار طاقة الشعب ومقدراته على نحو يحقق المساواة والرفاه الاجتماعي.

وتأتي مطالب أخرى مثل توفير الأمن، ومقاومة الإرهاب، كأولويات لدى طيف آخر من التونسيين، الذين يرون في الأمن والحماية الجسدية أولوية ضرورية اليوم، جراء ارتباك الوضع الأمني في تونس خلال بعض الفترات المحدودة بعد الثورة، وفق تقديرهم.

ورغم أن مطلب تحسين الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه تونس يسيطر على انتظارات التونسيين، إلا أنهم لا يخفون كذلك الحاجة الملحة إلى النظر في مشاكل أخرى متفاقمة ترتبط أساسًا بجودة الحياة.