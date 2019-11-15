الرئاسة التونسية تنفي تدخل قيس سعيد في اختيار رئيس الحكومة

نقل تقرير إخباري محلي، عن مصدر في الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، قوله إن ما تم تداوله حول دخول الرئيس قيس سعيد في مفاوضات غير معلنة مع حركة النهضة من أجل اختيار رئيس للحكومة، غير صحيح.

وأكدت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، نقلًا عن المصدر، الذي لم تكشف هويته أن قيس سعيد أبلغ ”النهضة“ بأنه متمسّك باحترام الدستور ومصر على الوقوف عند حدود صلاحياته“ في إشارة إلى أن قراراته لن تخضع للتفاوض والتجاذب السياسي.

وأضاف ذات المصدر أن رئيس الجمهورية ”سيعمل وفق صلاحياته الدستورية في حال فشلت حركة النهضة المكلفة بتشكيل الحكومة في مهمتها“.

وجاء النفي على خلفية نشر عدد من المواقع المحلية خبرًا مفاده دخول رئيس الجمهورية في مشاورات مع حركة النهضة لاختيار رئيس الحكومة القادم.