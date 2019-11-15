آخر تطورات قضية سامي الفهري مالك قناة ”الحوار التونسي“

أحالت النيابة العامة في تونس، اليوم الجمعة، مالك قناة ”الحوار التونسي ”الإعلامي سامي الفهري، إلى التحقيق من جديد بتهمة غسيل الأموال واستغلال شركة مصادرة“.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب الاقتصادي والمالي سفيان السليطي، إن الفهري أخذ إلى قاعة التحقيق رفقة المتصرفة القضائية لشركة ”كاكتيس برود“ المصادرة، ووكيل شركة ”أيت برود“ المملوكة للفهري وأقاربهن بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأكد في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن النيابة العامة ستواصل استنطاق المتهمين في هذه الأثناء، موضحًا أن قرار قاضي التحقيق بمواصلة اعتقال الفهري من عدمه لم يتخذ بعد في انتظار إكمال الاستماع للمتهمين اليوم.

واعتقل سامي الفهري في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعد أسبوع فقط من حظر السفر عليه بتهمة غسيل الأموال واستغلال شركة ”كاكتيس برود“ المصادرة عبر شركته الخاصة ”أيت برود“ وسط اتهامات بتوظيف القضية سياسيًا لإسكات مالك قناة الحوار التونسي؛ التي اعتزمت بث تحقيق استقصائي يثبت تورط حركة النهضة في قضايا فساد سياسي ومالي.