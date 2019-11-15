الغنوشي يدعو إلى إنهاء ”ظاهرة السياحة الحزبية“ في البرلمان التونسي

هدد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، بأن كل نائب ينتقل من كتلة إلى أخرى، يفقد صفته كنائب.

ودعا الغنوشي في الخطاب الافتتاحي للبرلمان، مساء الخميس، إلى تعديل النظام الداخلي للبرلمان لـ“قطع الطريق أمام ظاهرة السياحة الحزبية التي انتشرت في البرلمان المنتهية عهدته“.

وقال إن ”الأولويات المطروحة اليوم أمام البرلمان الجديد تتمثل في استكمال تركيز الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية“، متعهدًا بـ“بذل أقصى جهد مع كافة النواب لتركيزها في أقرب الآجال“.

وأضاف الغنوشي أن ”من الأولويات أيضًا إطلاق مسار الإصلاحات ودفع المشاريع الكبرى وإطلاق الفرص للجميع ومنح الأولوية للشباب والرقمنة ومحاربة الفساد“، واقترح على المجلس في هذا الإطار ”تخصيص لجنة خاصة لدعم ومرافقة ومتابعة المجهود الحكومي والمجتمعي للإصلاحات والمشاريع الكبرى والاندماج المغاربي“.

ورفع الغنوشي الجلسة عقب الخطاب الذي ألقاه بعد استكمال انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس وهو النائب طارق الفتيتي، مرشح كتلة الإصلاح الوطني، وكانت سميرة الشواشي، النائبة عن حزب قلب تونس قد انتُخبت مساء الأربعاء نائبا أول لرئيس المجلس.