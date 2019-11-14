الغنوشي يخوض لقاءات اللحظة الأخيرة لحسم ملف رئاسة الحكومة التونسية

يخوض رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي لقاءات ماراثونية مع ممثلي الأحزاب السياسية لعرض مرشح الحركة لرئاسة الحكومة عليها، قبل طرحه على رئيس الجمهورية قيس سعيد الخميس، لنيل التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وانعقد مساء يوم الخميس بمجلس نواب الشعب اجتماع بين راشد الغنوشي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، ويأتي الاجتماع بعد ساعة من انتهاء اجتماع مجلس شورى ”النهضة“ وحسمه في مرشح الحركة لرئاسة الحكومة إثر انتخابات داخلية شملت 10 مرشحين من ضمنهم امرأة واحدة .

وانتخب أعضاء مجلس الشورى منجي مرزوق لرئاسة الحكومة القادمة، لكن مصادر من داخل الحركة أكدت أنّ الغنوشي هو الذي سيختار المرشح النهائي للحركة لهذا المنصب، بين ثلاثة أسماء وهي منجي مرزوق وعبد المجيد الزار والحبيب الجملي.

وقالت المصادر إنّ الغنوشي حرص على لقاء رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي للاطمئنان إلى موقف حزبه من دعم مرشح الحركة، خاصة أنّ ”قلب تونس“ سبق أن أكد أنه لن يقبل المشاركة في الحكم إلا إذا كان رئيس الحكومة مستقلًا.

وأوضحت المصادر أنّ الغنوشي يأمل في تفهم القروي لخيارات حركة ”النهضة“ المكلفة دستوريًا باختيار رئيس الحكومة، والتي تحتكم إلى هياكلها داخل الحزب، وأساسًا مجلس الشورى لحسم مثل هذه الملفات الحساسة، وفق قولها.

ورجحت المصادر قبول القروي بتغيير موقف حزبه، خاصة أن الطرفين اتفقا بالأمس قبيل جلسة انتخاب الغنوشي رئيسًا للبرلمان على تلازم المسارين التشريعي والحكومي، ما يعني استمرار نهج التوافق والتحالف بين الحزبين وتشكيل الحكومة من الأطراف التي توافقت على اختيار الغنوشي رئيسًا للبرلمان.