الجيش الليبي يُفشل هجومين لميليشيات ”الوفاق“

أفشل الجيش الوطني الليبي، اليوم، هجومين معاكسين لميليشيات حكومة الوفاق في محوري المطار والسواني بجنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر في رئاسة الأركان العامة لـ“إرم نيوز“: إن المحورين شهدا اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والدبابات، كبدت خلالها القوات المسلحة ميليشيات الوفاق خسائر فادحة في المعدات والأفراد، وأسرت 3 عناصر.

وبين المصدر أن الجيش رد على الهجوم بشن هجوم عكسي في محاور السويحلي والخلة والنهر والبل، سيطر خلالها على مواقع متقدمة ومراصد في المحاور كافة، واصفًا الوضع الآن بـ“الممتاز“.

وذكر أن تكتيك الجيش يقوم حاليًا على فتح أكثر من محور بهدف مفاجأة العدو وتشتيت قوته.

ويشن الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من ”الميليشيات والإرهابيين“.