نائب يستقيل من ”قلب تونس“ بسبب تصويت الحزب للغنوشي

أعلن القيادي بحزب ”قلب تونس“ عبدالعزيز بلخوجة، الأربعاء، استقالته رسميًا من الحزب الذي يتزعمه نبيل القروي، وذلك على خلفية تصويت كتلة الحزب لفائدة تولي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئاسة البرلمان.

واستبق بلخوجة التصويت على الغنوشي بساعات لإعلان استقالته عبر تدوينة في موقع فيسبوك، معتذرًا لكل من تأثر بقراره الانضمام للحزب وصوت له في حالة خيانة مبادئ قلب تونس القائمة على معاداة الإسلام السياسي.

واتهم النائب المستقيل الغنوشي بأنه ”رئيس الجهاز السري الذي خطط ونفذ اغتيالات سياسية في البلاد“.

يذكر أنّ ”رضا شرف الدين“ مرشح حزب قلب تونس لرئاسة البرلمان تراجع، صبيحة الأربعاء، لصالح الغنوشي، الذي فاز برئاسة المجلس بأغلبية مريحة فاقت النصف، تعد 123 صوتًا.

وانتخب الغنوشي، الأربعاء، رئيسًا للبرلمان التونسي الذي يبدأ عهدته النيابية الجديدة لمدة خمس سنوات.

وتنافس على رئاسة البرلمان إضافة للغنوشي، مروان فلفال عن حزب تحيا تونس، وعبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، وغازي الشواشي من التيار الديمقراطي.

وحصل الغنوشي على 123 صوتًا من أصل 219 صوتًا، متقدمًا على غازي الشواشي ومروان فلفال وعبير موسى.