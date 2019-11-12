طلاب الجزائر ينددون بالحكم على نشطاء ”الراية الأمازيغية“ (صور)

ندد الآلاف من طلاب الجزائر، اليوم الثلاثاء، بالأحكام الصادرة عن قضاء بلادهم ضد 22 حراكيًا فجر اليوم الأربعاء.

وفي مسيرات جديدة برسم الوقفة الطلابية رقم 38، صب المحتجون السلميون غضبهم على ما سموه ”القضاء الذي يسير بالأوامر“، على حد تعبيرهم.

وفي تجمع بساحة الشهداء وسط العاصمة الجزائر، خاطب الأستاذ الجامعي عمر كحلوز مواطنيه: ”إدانة سياسية للعشرات ولسبب واهٍ جرى تسميته تهديد الوحدة الوطنية“، على حد تعبيره.

وتابع كحلوز في استياء: ”هي طريقة يراد من ورائها التعفين ومحاولة اغتيال الحراك عبر النيل من رموزه عشية انقضاء شهره التاسع“.

وفي حضور المتقاعدين والأساتذة والنقابيين والحقوقيين، واصل الطلاب تأكيدهم على تشبثهم برهان ”إسقاط الولاية الخامسة بالوكالة“.

وعند منحدر شارع طنجة قبالة محكمة سيدي أمحمد، طالب سيد أحمد وعلي وربيع وفوزي وعثمان وغيرهم القضاة بتحكيم ضميرهم، والابتعاد عن ”أوامر الهاتف“، بحسب وصفهم.

ووسط أنباء عن توقيف متجدد للصحفي مصطفى بن فوضيل، كرر الطلاب أنهم ”لن يسمحوا“ بتنظيم انتخابات الرئاسة المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.