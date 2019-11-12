ما رأي مريم أمجون في المتسابقين بتحدي القراءة؟ (فيديو إرم)

بكلمات مفعمة ببراءة الطفولة، قالت الطالبة المغربية مريم أمجون، الفائزة بلقب الدورة الثالثة من مسابقة ”تحدي القراءة العربي“ العام الماضي، إنّ ”مستوى أبطال هذا التحدي خلال الموسم الجاري جد متقارب مع السنة الماضية“.

وأضافت أمجون في حوار مع ”إرم نيوز“، أنّه ”في ظل هذا المستوى العالي من المنافسة بين المشاركين فلا يمكنها التكهن بهوية الفائز“.

وبعد تتويجها بالنسخة الثالثة من تحدي القراءة العربي والذي يعد أكبر مشروع معرفي عربي، أكدت أمجون أن لحظة إعلان اسمها كبطلة لهذه المسابقة التي تهدف إلى صنع جيل جديد، ما زالت راسخة في ذاكرتها.

وشددت الطالبة المغربية على أنها ما زالت شغوفة بالقراءة إلى حدود الساعة ومتمسكة بها، كما أنها تجد متعة ولذة في مطالعة الكتب.

وبالنسبة لآخر كتاب قرأته مريم، قالت: ”آخر كتاب قرأته هو (عائد إلى حيفا) للكاتب والأديب الفلسطيني غسان كنفاني، والذي يتحدث فيه عن معاناة الفلسطينيين جراء الاحتلال الإسرائيلي“.

ودعت أمجون كافة الأطفال إلى الانغماس في قراءة الكتب والابتعاد عن ألعاب الفيديو والتحلي بالصبر والعزيمة والثقة في النفس، متمنية التوفيق لكافة أطفال الكون.

ويسدل الستار، يوم غد الأربعاء، على النسخة الرابعة من ”تحدي القراءة العربي“، حيث تبث الحلقة الأخيرة من التحدي على الهواء مباشرة من دار الأوبرا في دبي.

وتتضمن تتويج بطل تحدي القراءة العربي ليفوز بالجائزة التحفيزية الكبرى البالغة نصف مليون درهم إماراتي، ضمن القيمة الإجمالية لجوائز التحدي البالغة 11 مليون درهم، وتشمل أيضًا جائزتي المدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى الوطن العربي.