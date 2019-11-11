تونس تنفي عودة مقاتلين في صفوف تنظيمات إرهابية

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نفت تونس، اليوم الإثنين، صحة أخبار تفيد بعودة مقاتلين ينتمون لتنظيمات إرهابية إلى البلاد. جاء ذلك، في بيان نشرته وزارة الداخلية التونسية عبر موقعها على شبكة الإنترنت. وقالت الوزارة: إن الأخبار المتداولة خلال الفترة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخباريّة التّونسيّة والأجنبيّة حول عودة مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات إرهابيّة، أو شاركوا في عمليّات…