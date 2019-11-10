تركيا تستعدّ لترحيل 460 متهمًا بالانتماء لداعش إلى تونس

كشف تقرير تونسي مساء الأحد، أنّ مطار النفيضة الدولي بمحافظة سوسة الساحلية، سيستقبل الثلاثاء أولى دفعات السجناء المقاتلين التونسيين المرحّلين من تركيا.

ونقل تقرير نشره موقع ”الوسط“ الإخباري عن مصادر أمنية مطلعة أن عدد السجناء التونسيين من ”المقاتلين المتشددين“ المحتجزين لدى تركيا إضافة إلى أفراد من عائلاتهم من نساء وأطفال يقدر بحوالي 460، دون اعتبار العدد الكبير الذي لا يزال داخل الأراضي السورية وبصفة خاصة بمدينة إدلب.

ويأتي ترحيل ”المقاتلين المتشددين“ تنفيذًا لقرار السلطات التركية القاضي بترحيل وإعادة سجناء تنظيم ”داعش“ لديها إلى بلدانهم الأصلية بداية من الاثنين.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أكّدت في وقت سابق الأحد، أنها ستشرع ابتداءً من يوم الاثنين، في ترحيل عناصر تنظيم ”داعش“ إلى بلدانهم.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنه ستتم إعادة المقاتلين الأجانب المنتسبين الى هذا التنظيم إلى بلدانهم بداية من الاثنين، لافتًا إلى أن تركيا ليست فندقًا لعناصر التنظيم من مواطني الدول الأخرى، بحسب تعبيره.