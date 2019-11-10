المغرب يعتقل ناشطًا في حراك الريف فور عودته من بلجيكيا

أوقفت السلطات المغربية، الناشط محمد الأحمدي المقيم في بلجيكا، فور وصوله إلى مطار ”الشريف الإدريسي“ في بوكيدان التابع لمدينة الحسيمة شمال المملكة.

وقال شقيق الناشط الأحمدي في تدوينة على فيسبوك: ”رغم أنه كان يعرف أنه متابع على إثر مشاركته في حراك الريف إلا أنه قدم السبت لزيارة الوالد بعد تدهور صحته“.

وذكرت الصحافة المحلية أنه يجري التحقيق مع الأحمدي من قبل الضابطة القضائية، قبل عرضه على النيابة العامة في مدينة الحسيمة.

ويعرف الأحمدي كمساند لحراك الريف بأوروبا، وأحد الأعضاء البارزين في لجنة محسن فكري التي تأسست في بلجيكا.

وطرأت عدة مستجدات في الأسابيع الأخيرة على ملف معتقلي حراك الريف، خاصة بعد تسريب تسجيل لزعيمه ناصر الزفزافي يتحدث فيه عن التعرض للإهانة والمعاملة السيئة عند اعتقاله.

ونظمت عائلات المعتقلين إلى جانب هيئات سياسية وفعاليات حقوقية ونقابية، يوم الجمعة 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، إلا أن العفو الملكي بمناسبة عيد المولد النبوي الذي شمل 300 سجين، لم يتضمن أي اسم من مجموعة الحراك.