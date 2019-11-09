للمرة الأولى .. تونس تستبدل ”السوار الإلكتروني“ بالسجن

بدأت السلطات المحلية في تونس وللمرة الأولى، بتطبيق تجربة ”السوار الإلكتروني“ كعقاب بديل عن عقوبة السجن، وفق ما أعلن الناطق الرسمي للإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش.
وقال مزغيش إن ”تنفيذ تجربة السوار الإلكتروني المعمول بها في العديد من البلدان المتقدمة، يقتضي توفير إمكانيات وتجهيزات دقيقة وإطارات فنية مختصة ”، مبينًا أنه ”سيتم اعتماد السوار على المحكومين المتورطين في قضايا لا تشكل خطورة على الأمن الاجتماعي، فقط، الذين عُرفوا بحسن سلوكهم في السجن، ويكون إطلاق سراحهم مفيدًا للمجتمع، كمواصلة دراستهم أو تلقيهم تكوينًا مهنيًا“.
وأوضح في تصريح إعلامي أوردته صحيفة ”الصباح“ المحلية، أن ”من شروط تنفيذ هذه الآلية البديلة للسجن، موافقة السجين على اعتمادها وصدور قرار من قاضي تنفيذ العقوبات ”.