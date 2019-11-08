الداخلية التونسية توضح حقيقة الأنباء حول تورط رجال أمن بمخططات ”إرهابية“

نفت وزارة الداخلية في تونس، الجمعة، ما جاء على لسان أحد المنتسبين الى ضباط الأمن في تونس، من تحذيرات حول وجود مخطط لتنفيذ عمليات ”إرهابية“ كبرى قد تشهدها تونس، ومن ”مافيا“ تصنع ”الإرهاب“ وتخطط له وتورط أمنيين فيه، وفق قوله.

وكذَّبت وزارة الداخلية ما جاء على لسان ”زياد فرج الله“ الذي قدم نفسه على أنه نقيب بالحرس الوطني، مؤكدة أن“التصريحات التي أدلى بها أحد المنتسبين للإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مجانبة للصحة، لافتة إلى أن الشخص المعني لا ينتمي إلى اختصاصات مكافحة الإرهاب أو الوحدة المختصة للحرس الوطني، إضافة إلى أنه يتمتع حالياً بإجازة مرضية“.

وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها، الجمعة، إلى أنه ”تم سماع المعني بالأمر من قبل الإدارة على خلفية تصريحات سابقة، وتم فتح بحث إداري في الغرض“، مؤكدة أن أجهزتها التابعة لمختلف الأسلاك تتناول كل التهديدات الإرهابية بكل جدية مهما كانت مصادرها، بحسب قولها.

وكان مقطع فيديو نشره، مساء الجمعة، مواطن عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ قدم نفسه على أنه نقيب بالحرس الوطني في إقليم محافظة سوسة الساحلية، وأنه يدعى زياد فرج الله، قد أثار موجة من التعليقات تمحور جلها حول مصداقية ما جاء على لسانه.

وحذّر ”فرج الله“ من عمليات إرهابية قال إنها ”ستحصد آلاف الأرواح في تونس“ مؤكدًا وجود مافيا كبيرة تصنع الإرهاب، وتورط عدد من الأمنيين من الشرطة والحرس مع المجموعة على حد تعبيره.

وتوجّه الرجل إلى التونسيين بتحذير من عمليات إرهابية قال إنه سيتم تنفيذها، مناشدًا إياهم الانتباه إلى ما ينتظر البلاد، بحسب قوله.