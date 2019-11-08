تونس.. الشاهد يقرر تكليف 4 وزراء بتسيير وزارات بالإنابة

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مساء اليوم الجمعة، تكليف 4 وزراء بتسيير وزارات بالإنابة وذلك لسد بعض الشواغر بعد استقالة وإقالة وزراء خلال الأيام القليلة الماضية.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة التونسية:“هذه التعيينات الجديدة تأتي على خلفية إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2019، وعملًا بأحكام الفصل 90 من الدستور الذي يمنعُ الجمع بين عضو الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب ، وبأحكام الفصل 38 من القانون الأساس للانتخابات، وحرصًا على تأمين السير العادي للوزارات المعنية بالشغور“.

وقد تم تكليف محمد رضا شلغوم بتسيير وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالإنابة، فيما تم تعيين روني الطرابلسي وزيرًا للنقل بالإنابة.

كما تم تكليف توفيق الراجحي بتسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل، في حين سيتولّى رضوان عيارة تسيير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.