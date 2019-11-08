”الحق المسلوب“.. مسيرة شبابية راجلة باتجاه قصر قرطاج الرئاسي‎

بدأ عشرات التونسيين، مساء اليوم الجمعة، مسيرة من منطقة جلمة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، باتجاه قصر قرطاج الرئاسي سيرًا على الأقدام، طلبًا للقاء الرئيس الجديد قيس سعيد، وذلك بعد مبادرة مماثلة قام بها، الخميس، شباب من محافظة قفصة جنوب البلاد.

وأفادت إذاعة شمس المحلية بأن مجموعة كبيرة من المواطنين أطلقوا على المسيرة اسم ”الحق المسلوب“ وأنهم يطالبون بـ“التشغيل والتنمية“، حيث يعتزمون شرح وضعياتهم للرئيس قيس سعيد ودعوته لإيجاد حلول تضمن لهم حياة كريمة.

بدوره، أكد قيس سعيّد خلال كلمة ألقاها الجمعة بمحافظة القيروان، وسط تونس، أن الشباب ”لا ينتظر وزارات ولا مناصب بل ينتظر أن يكون حرًا وأن تحفظ كرامته“، مشددًا على أن من حق هذه الفئة التمتع بالشغل والحرية والكرامة.

وكشف سعيّد أنه طلب خلال لقاء جمعه، الخميس، بعدد من شباب محافظة قفصة أن ”يكونوا قوة اقتراح، وأن يصبحوا قادرين على تشخيص الأوضاع وتقديم الحلول لإيجاد طريقها حتى تصبح أمرًا أو قانونًا أو ترتيبًا“.

وشدّد على ضرورة تجاوز الاحتجاجات المعهودة، قائلًا: ”لم نأتِ إليهم لبيع الأوهام أو الأحلام الوردية، بل لنفتح طريقًا لصناعة تاريخ جديد.. الأمل سيبقى متجددًا وستتحول الأحلام إلى حقيقة“.