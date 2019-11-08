تحقيقات أمنية: ”متطرف“ وراء السطو على وكالات تحويل الأموال في المغرب

كشفت تحقيقات أمنية في المغرب، عن وقوف عناصر موالية لتنظيم ”داعش“ وراء عمليات سطو على وكالات لتحويل الأموال، في عدة مدن مغربية مؤخرًا، وفق وسائل إعلام محلية.

وتشير نتائج التحقيقات، بحسب جريدة ”الصباح“ المغربية، إلى وجود ”ارتباطات قوية بين أحد منفذي عمليات السطو على وكالات تحويل الأموال وشبكات إرهابية تبحث عن الدعم المادي لتمويل مخططاتها الإرهابية، لا سيما بعد انقطاع التواصل بين الذئاب المنفردة وتنظيم داعش“.

وتوصلت التحقيقات، التي أجريت في واقعة السطو على وكالة لتحويل الأموال بمدينة مكناس، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى ارتباط بين المنفذ وجماعات إرهابية، بعدما اعتنق المتهم الفكر التكفيري عام 2014، وحاول التقدم لدخول الخدمة العسكرية الإجبارية بدون جدوى، بهدف الاستفادة من تكوين عسكري في أفق الالتحاق بأحد فروع داعش، خاصة بمنطقة جنوب الصحراء.

وعثرت أجهزة الأمن خلال تفتيش منزل والدي منفذ عملية السطو على أسلحة بيضاء ومسدس مزيف، بالإضافة إلى مخطوطات وفيديوهات تشجع على داعش، وتوثق عمليات قطع الرؤوس، كما عبر عن رغبته إسوة بأحد معارفه في مدينة مكناس، في الالتحاق بالجماعات المقاتلة في سوريا، خاصة كتيبة حركة شام الإسلام.