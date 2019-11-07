روسيا تنفي وجود عناصر لها تدعم الجيش الليبي

نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام العالمية، خصوصًا الأمريكية، عن وجود ”مرتزقة روس“ في ليبيا، مؤكدًا أنها مزاعم لا صحة لها.

وقال ريابكوف في تصريحات لصحافيين روس أوردتها وكالة ”سبوتنيك“، إنه يرفض مثل هذه المزاعم، مؤكدًا أن موسكو، ”تعمل من أجل تحقيق تسوية في ليبيا وتدعم الجهود بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، وفي حوار مع أولئك الذين يؤثرون على الوضع بطريقة أو بأخرى“.

وأضاف المسؤول الروسي: ”لا نعتقد أن هناك أسبابًا لهذه المزاعم، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام أمريكية كل أنواع الخرافات والشائعات الخاطئة والتلفيقات الموجهة إلينا“، حسب قوله.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، تحدثت في تقرير لها عن تمدد روسي باتجاه ليبيا؛ كجزء من حملة واسعة النطاق يشنها الكرملين لإعادة تأكيد نفوذه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكرت الصحيفة أنه بعد 4 سنوات من الدعم المالي والتكتيكي وراء الكواليس لرجل ليبيا القوي المشير خليفة حفتر، تعمل روسيا الآن بشكل مباشر أكثر لتشكيل نتائج الحرب الداخلية، وذلك من خلال استخدام طائرات ”سوخوي“ المتقدمة، وضربات الصواريخ المنسقة، والمدفعية الموجهة بدقة، والقناصة، وهو نفس الأسلوب الذي استخدمته موسكو في الحرب الأهلية السورية، حسب ”نيويورك تايمز“.