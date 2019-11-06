اتحاد الشغل التونسي يقاضي النائب المثير للجدل سيف الدين مخلوف

قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء يوم الأربعاء، مقاضاة الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة المثير للجدل، سيف الدين مخلوف بتهمة ”الثلب والتحريض والادعاء بالباطل والمغالطة“.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري خلال تصريحات صحفية أن المنظّمة النقابية أوكلت القضية إلى عدد من المحامين الذين اتبعوا مسارها باعتبار أنها موجهة ضدّ محام وتتطلب إشعار فرع المحامين في تونس قبل أن يتم نشرها لدى القضاء.

وقال الطاهري: ”سنطالب الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة بتقديم ملفات الفساد التي يتحدث عنها إلى القضاء“، مؤكدًا أن الاتحاد مستعد لأي مساءلة خاصة وأنه على أتم الاقتناع بأن ”لا أحد يعلو فوق القانون“، وفق تعبيره.

وأضاف الطاهري: ”القضاء فيصل بيننا وأتحدى أيًا كان أن يثبت مثل هذه الادعاءات وإن لم يثبتها ويقدم الملفات إلى القضاء فان ذلك دليل على أن المسألة إشاعة وثلب وادعاء بالباطل ومغالطة“، داعيًا الإعلاميين إلى المطالبة بالحصول على ما يقال بأنها ملفات فساد وبالبحث في مصداقيّة ما يروج.

واعتبر الطاهري أن ما يحدث هو من قبيل ”الحملات الإعلامية التي يقوم بها بعضهم عبرإطلاق الإشاعات دون تقديم الحجج“ مبينًا أنها ”من الطرق الدعائية الاتصالية التي يسعى من ورائها من يبثها إلى تحقيق نجاحات سياسية وهمية“، بحسب تعبيره.

واعتبر الطاهري أن الاختلاف في المواقف مع الاتحاد أمر مقبول ”لكن اتهام المنظمة بالفساد هو الشيء غير المقبول“، وفق تعبيره، مطالبًا بـ“الداعين لأخلقة الحياة السياسية“ بالبدء في محاربة أولئك السياسيين الذين يخرجون عن مبادئ الممارسة السياسية وبالعمل على إصلاح الحياة السياسية حتى تبنى على المواقف والقرارات والمقترحات“، بحسب قوله.

وكان النائب بالبرلمان سيف الدين مخلوف أثار جدلًا واسعًا بإطلاق اتهامات للاتحاد العام التونسي للشغل بالفساد دون أن يقدم أي وثائق أو أدلة على ذلك.