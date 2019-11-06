محامي ”الحوار التونسي“: الأمن يداهم منزل الفهري بحثًا عن شريط التحقيق بتمويل“ النهضة“

داهمت قوات الأمن التونسي، اليوم الأربعاء، مقر شركة ”آيت برود“ للإنتاج التلفزيوني ومنزل سامي الفهري وبعض الأصدقاء، وفق ما أكده المحامي عبد العزيز الصيد .

وقال عبد العزيز الصيد محامي قناة الحوار التونسي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، إن ”الأمن التونسي قام بحملات مداهمة وتفتيش في مقر شركة آيت برود للإنتاج التلفزيوني، إضافة إلى تفتيش مقر قناة الحوار التونسي ومنزل الإعلامي الموقوف سامي الفهري ومنازل الأقرباء وبعض الأصدقاء”، مضيفًا أن ”التفتيش كان بهدف العثور على شريط تسجيل التحقيق الخاص بتمويلات حركة النهضة“.

وأوضح الصيد، أن الأبحاث انطلقت مع سامي الفهري صباح أمس الثلاثاء، ودامت حوالي 13 ساعة متواصلة، مشيرًا إلى أن الموضوع لم يكن حول شركة ”كاكتوس برود“، ما قبل الثورة إلا أن الأسئلة حول الشراكة مع سليم الرياحي وكيفية فض الخلاف بين الطرفين حول شركة ”آيت برود“ (شركة انتاج).

وللإشارة، فإن النيابة العامة في تونس، قررت إيقاف مالك قناة ”الحوار التونسي “ سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل شركة ”كاكتوس“، لمدة خمسة أيام في شبهة جرائم تبييض أموال واستغلال موظف عمومي لصفته ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وقبل أيام قليلة من توقيف سامي الفهري، بثت قناته مقطع فيديو من تحقيق صحافي مصوّر بعنوان ”كشف أسرار حركة النهضة“، ظهر فيه محامٍ تونسي يدعى الصادق بالطيب وهو يروي تفاصيل وأسرارًا لقضايا وتهم تلاحق حركة النهضة وبعض قياداتها، خصوصًا فيما يتعلق بقضية ”الهبة الصينية“ الشهيرة.

وبعد ساعات قليلة، حذفت القناة التحقيق من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما نشر سامي الفهري رسالة وجهتها له حركة النهضة تحذره فيها من بثّ التحقيق المذكور.