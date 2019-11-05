توقيف مالك قناة ”الحوار“ التونسية

قرّرت النيابة العامة في تونس، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف مالك قناة ”الحوار“ التونسي سامي الفهري وزوجته، على خلفية قضايا فساد في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في شركة ”كاكتوس برود“ المصادرة.

وقال مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“ إنّ توقيف الفهري جاء بعد تحقيقات خضع لها هو وزوجته و8 أشخاص آخرين، الإثنين، في قضايا فساد وإبرام عقود غير قانونية في شركة ”كاكتوس برود“ للإنتاج التلفزيوني.

وتعدّ قضية ”كاكتوس برود“ من أكثر القضايا المثيرة للجدل، والتي باشرت السلطات القضائية التحقيق فيها منذ نهاية العام 2011، حيث تورط فيها 5 مديرين عامين من القناة الرسمية الأولى، وصهر زين العابدين بن علي، بلحسن الطرابلسي ومستشاره الإعلامي سابقًا عبد الوهاب عبد الله.

ونهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منعت السلطات التونسية سامي الفهري وزوجته، من السفر خارج البلاد، في القضية نفسها.