مع ضمانات بعدم التحرّش.. إسبانيا ترغب في تشغيل آلاف المغربيات بحقول الفراولة

أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني المغربية، اليوم الثلاثاء، أن إسبانيا ترغب في تشغيل ما يقارب 16 ألفًا و500 عاملة مغربية في حقول الفراولة والفواكه الحمراء بإقليم ويلبا، خلال الموسم الزراعي 2019/2020.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الجانب الإسباني وعد خلال اجتماع مع وفد مغربي، عقد مؤخرًا بويلبا، بأن تتوصل السلطات المغربية بتراخيص العمل خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل، والالتحاق بمقرات العمل في شهر آذار/ مارس 2020 بالنسبة للعاملات المرشحات للهجرة لأول مرة، بينما تم تحديد أوائل كانون الأول/ ديسمبر المقبل كموعد لتلقي التراخيص بالنسبة للعاملات المعاودات اللواتي سيغادرن ابتداءً من شهر شباط/فبراير 2020.

وقدمت إسبانيا ضمانات للسلطات المغربية بشأن حقوق العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، وذلك لتفادي تكرار سيناريو الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها العاملات في هذه الحقول السنة الماضية.

وكانت صحيفة ”ال اسبانول“ الإسبانية قد فجرت فضيحة تعرض العاملات المغربيات في حقول الفراولة بإقليم ويلبا للاستغلال الجنسي بالإكراه، من طرف المشغلين ومسيري العمل.

واستعرض التحقيق الصادم، الذي نشر في 19 أيار/ مايو الماضي، شهادات لعاملات بأسماء مستعارة، تعرضن للتحرش وطولبن بخدمات جنسية مقابل الاستمرار في العمل، وبينهن من تعرضت للاغتصاب بالعنف.

وكان الحرس الإسباني قد استمع إلى حوالي 800 امرأة مغربية وأسفرت الأبحاث التي أجريت عن تسجيل 12 حالة محاولة تحرش ترجع المسؤولية فيها إلى 7 أفراد.