اتهمهم بالضلوع في اغتيالات.. نائب تونسي يغضب الأمنيين وسط دعوات للتحقيق‎ معه

أثار الناطق الرسمي باسم ”إئتلاف الكرامة“ في تونس، سيف الدين مخلوف، موجة استياء واسعة في صفوف الأمنيين وسط دعوات للنيابة العامة في البلاد إلى التحقيق معه، بشأن تصريحات له اتهم فيها قوات أمنية تونسية بالضلوع في اغتيالات شهدتها تونس عقب ثورة 14 يناير 2011.

و قال مخلوف في تصريحات لقناة ”حنبعل“ التونسية، مساء يوم الأحد، إن مخابرات أجنبية في تونس تقف وراء بعض الاغتيالات، وتنفذها أيادٍ تونسية تمت ”دمغجتها“ ومن بين هؤلاء الأيادي ذكر اسم الأمنيين.

وتعليقا على ذلك، وجهت النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني التونسية عبر صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك“ تحذيرًا شديد اللهجة لــ ”سيف الدين مخلوف“ الناطق الرسمي باسم حزب ائتلاف الكرامة.

واستنكرت النقابة الأمنية اتهام الأمنيين بالاغتيالات، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن خطاب الحقد والكراهية تجاه المؤسسة الأمنية.

كما دعت النقابة كل النقابات بكامل ربوع البلاد بنشر بيانات استنكارية تجاه سيف الدين مخلوف الذي سيعمل كل ما في وسعه لعدم تمرير أي قانون يخص الأمنيين ”نظرًا للحقد والكراهية والتشفي اللذين يمتاز بهما“ كما طالبت النقابة الأمنية من القضاء النزيه بفتح تحقيق على إثر هذا التصريح ”الخطير و غير المسؤول“.

بدوره عبّر الناطق الرسمي باسم الإقليم الحرس الوطني بمحافظة المنستير الساحلية، مراد بن صالح، عن استنكاره التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.

ودعا مراد بن صالح، في تصريح لإذاعة ”جوهرة“ المحلية، النيابة العامة إلى فتح تحقيق حول ما قال إنها ”اتهامات خطيرة وجهّها سيف الدين مخلوف ضدّ عدد من الأمنيين والسياسيين و الصحفيين، بضلوعهم في إغتيالات شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة“.

وشدّد المسؤول الأمني التونسي على أنّ مثل هذه التصريحات التي جاءت على لسان نائب جديد في البرلمان القادم، ”ليست مسؤولة و لا قانونية، وتمسّ الأمن القومي“ وفق قوله.