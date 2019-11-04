محكمة جزائرية تحقق مع وزيرة الثقافة السابقة ”خليدة تومي“ في قضايا فساد

استدعى مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الإثنين، وزيرة الثقافة السابقة ”خليدة تومي“؛ بغرض استجوابها في قضايا تتعلق بسوء التسيير وتبديد المال العام.

ويجري التحقيق مع الوزيرة السابقة ”تومي“ في قضايا تخص أساسًا تبديد أموال عمومية في تظاهرة ”تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011“.

وجرى منع الوزيرة السابقة، قبل أيام، من السفر إلى الخارج؛ بعدما تردد في أوقات سابقة أن المسؤولة البارزة في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة قد فرت إلى فرنسا.

وأثيرت زوبعة سياسية، في الـ30 من شهر يوليو/تموز الماضي؛ حين نفت ”تومي“ هروبها إلى فرنسا، مكذبةً بذلك ما أعلنه المدعي العام لمحكمة تلمسان غربي الجزائر.

وفي وقت لاحق، تقرر عزل المسؤول القضائي المذكور؛ بتهمة ”الإساءة لسمعة القضاء“، بينما شجبت الوزيرة، الأكثر صنعًا للجدل والأطول مكوثًا بقطاع الثقافة والحكومة، تعرضها لحملة ”شيطنة“، على حد تعبيرها.

وعرفت خليدة تومي، بأنها من أبرز نشطاء الحركتين النسائية والأمازيغية، وهي صديقة حميمة للزعيمة اليسارية لويزة حنون، وقد ساندت بوتفليقة لأعوام، ثم انقلبت عليه بعد عزلها من الحكومة.