تونس.. أحكام نهائية في 3 طعون بنتائج الانتخابات البرلمانية

أصدرت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الإثنين، أحكامًا نهائية في 3 قضايا تتعلق بطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل نحو شهر، تقضي باستعادة 3 أحزاب لمقعد لكل منها في 3 دوائر انتخابية.

وفي أحكام أولى في قضايا طعون في الانتخابات التشريعية، صدرت في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبلت المحكمة 3 طعون من بين 102 طعن، وعدلت نتائج الانتخابات على مستوى الدائرة الانتخابية في بن عروس (ضواحي العاصمة)، بإسناد مقعد لحركة ”الشعب“ (قومية ناصرية) بدل حزب ”الرحمة“ (إسلامي).

وأضافت المحكمة أنها أقرّت ”النتائج التي صرحت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، بالنسبة للدائرة الانتخابية بألمانيا (فوز النهضة بالمقعد الوحيد)، والدائرة الانتخابية بالقصرين (فوز حركة نداء تونس بمقعد)“.

وتابعت المحكمة أنها أقرت ”تعديلًا جزئيًا لنتائج الانتخابات المصرح بها من هيئة الانتخابات بدائرة بن عروس، بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب“.

وبذلك، تعود إلى كل من حزب ”الرحمة“ مقعده الذي فاز به في دائرة بن عروس، ولحركة ”نداء تونس“ مقعدها في دائرة القصرين، ولـ ”النهضة“ مقعدها بدائرة ألمانيا.

ووفق البيان نفسه، نظرت المحكمة، اليوم، في 25 قضية طعن من أصل 36، وأصدرت أحكامًا نهائية في 3 منها من الـ25، فيما رفضت البقية، 22 قضية.

وأسفرت الانتخابات التشريعية التونسية المقامة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن فوز حركة النهضة بالمركز الأوّل بـ52 مقعدًا من أصل 217، بحسب نتائج رسمية أولية.

وحل حزب ”قلب تونس“ في المرتبة الثانية بـ38 مقعدًا، ثم قائمة التّيار الديمقراطي 22 مقعدًا، و“ائتلاف الكرامة“ 21 مقعدًا، والحزب ”الدستوري الحُر“ 17 مقعدًا، و“حركة الشعب“ 16 مقعدًا، وحركة ”تحيا تونس“ 14 مقعدًا، وحركة ”مشروع تونس“ 4 مقاعد، فيما حصلت قوائم أخرى على 33 مقعدًا.