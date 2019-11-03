المغرب.. دعوات لمقاطعة منتدى القادة الشباب بسبب توجيه دعوات لإسرائيليين

دعت الحملة المغربية لمقاطعة إسرائيل، الشباب المغاربة لمقاطعة الدورة الخامسة لمنتدى القادة الشباب، الذي سينظم بمدينة الصويرة من 15 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بسبب دعوة إسرائيل للمشاركة فيه، الأمر الذي يعتبر تطبيعًا مع الكيان الصهيوني ،ويخالف الموقف الرسمي للمغرب ولشعبه.

كما دعت الحملة في بيان أصدرته إلى ”الضغط السلمي من أجل إلغاء دعوة الإسرائيليين ومقاطعة المنتدى إذا لم يتم التجاوب مع هذا الطلب“، وطالبت السلطات المغربية بـ ”منع الإسرائيليين من الدخول إلى البلاد“.

وينعقد المنتدى بمدينة الصويرة برعاية السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بالمغرب للمرة الخامسة، ”غير أنها المرة الأولى التي تدعو فيها سفارة فرنسا إلى إشراك إسرائيل في هذا المنتدى“ حسب البيان.

ووجه النداء الذي أطلقته سفارة فرنسا في تل أبيب إلى الشباب في إسرائيل ممن يتراوح سِنُّهم بين 18 و 25 عامًا ويفهمون اللغة الفرنسية جيدًا، لتقديم ترشيحاتهم من أجل المشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى القادة الشباب، وموضوعها ”الالتزام والشراكة من أجل مواطنة جديدة“.

واعتبر مناهضو التطبيع أنه بهذه الدعوة ”تمنح السفارة الفرنسية نفسها الحق، رغم أنها ضيفة على المغرب، بأن تدعو إلى الأراضي المغربية شبابًا إسرائيليين في سن الخدمة العسكرية، ضمن جيش احتلال يمارس يوميًا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق“.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، حسن عبيابة، في ندوة صحفية الخميس الماضي، إن ”الموقف الرسمي للمملكة المغربية هو أنه لا توجد أي علاقة تجارية مع إسرائيل“.

وأضاف ردًا على سؤال بخصوص اعتقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، إثر احتجاجه على مشاركة شركة إسرئيلية في معرض للتمور بمدينة أرفود جنوب المغرب: ”نؤكد غياب أي علاقة تجارية مع إسرائيل“، مشددًا على أن ”علاقات المغرب منقطعة رسميًا على جميع المستويات مع إسرائيل“.