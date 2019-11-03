اشتباكات ليلية عنيفة بمحورين جنوبي طرابلس الليبية

اندلعت اشتباكات عنيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بين وحدات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق.

وشملت الاشتباكات محوري الخلاطات والخلة الواقعين جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر عسكري من مجموعة عمليات الردع فرع الوسطى في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن الوحدات العسكرية اشتبكت مع قوة متقدمة من مليشيات الوفاق في منطقة سمافرو البل بمنطقة الخلة ، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأجبرت المليشيات على التراجع، مشيراً إلى أن المليشيات تكبدت خسائر بالآليات والأفراد إثر تعرضها لضربات دقيقة من الوحدات العسكرية.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تصدت لمحاولة التفاف قامت بها المليشيات في منطقة الخلاطات، التي تشهد حالياً اشتباكات بمختلف صنوف الأسلحة فيما قصفت مقاتلات سلاح الجو موقعا للمليشيات في منطقة عين زارة.

وكان الجيش الوطني سيطر السبت على تمركزات في منطقتي الإحياء البرية و الكازيرما في إطار العملية العسكرية التي أطلقها لتحرير العاصمة طرابلس.